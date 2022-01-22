KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili için hazırlıklar tamamlandı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Kış tatilini Yurduntepe'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Ilgaz Dağı'nda 1437 yatak kapasitesi bulunan oteller, yarıyıl tatili öncesinde tamamen doldu.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, güzel bir yarıyıl tatili geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Pistlerde kar yoğunluğunun oldukça iyi olduğunu dile getiren Kaya, "Kayak merkezimizde 2 etaptan oluşan kayak pisti var. Birinci etap 2 bin metre uzunluğunda. Kapalı, 6 kişilik ve saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli teleferiğimiz var. Geçiş aralıklarıyla 5 bin 500 metre uzunluğunda kayak pistine sahibiz. Bu sezon kayak merkezimize 100 metre uzunluğunda yeni bir kızak pisti yaptık." dedi.

Ilgaz'ın doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayan Kaya, "Yurduntepe, doğayla iç içe, çam ağaçları içerisinde güzel bir kayak merkezi. Yarıyıl tatili için tüm hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak antrenörü Metehan Baki ise 3 yıl önce açılan tesiste kayak dersi verdiklerini belirterek, "Yurduntepe Kayak Merkezi, Batı Karadeniz'in en uzun ve en büyük tesisi. Kar kalınlığı 1 metre seviyesinde. Yoğun bir sömestr dönemi bekliyoruz. Burada öncelikle kayak, snowboard yapılabilir. Bunun yanında kızakla kayılabilir. Gezmeye gelenler için de buranın doğası harika. Burada dinlenerek insanlar rahatlayabilirler." diye konuştu.