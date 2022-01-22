Üye Girişi
KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır - Son Dakika

KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır

22.01.2022 11:04

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili için hazırlıklar tamamlandı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Kış tatilini Yurduntepe'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Ilgaz Dağı'nda 1437 yatak kapasitesi bulunan oteller, yarıyıl tatili öncesinde tamamen doldu.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, güzel bir yarıyıl tatili geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Pistlerde kar yoğunluğunun oldukça iyi olduğunu dile getiren Kaya, "Kayak merkezimizde 2 etaptan oluşan kayak pisti var. Birinci etap 2 bin metre uzunluğunda. Kapalı, 6 kişilik ve saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli teleferiğimiz var. Geçiş aralıklarıyla 5 bin 500 metre uzunluğunda kayak pistine sahibiz. Bu sezon kayak merkezimize 100 metre uzunluğunda yeni bir kızak pisti yaptık." dedi.

Ilgaz'ın doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayan Kaya, "Yurduntepe, doğayla iç içe, çam ağaçları içerisinde güzel bir kayak merkezi. Yarıyıl tatili için tüm hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak antrenörü Metehan Baki ise 3 yıl önce açılan tesiste kayak dersi verdiklerini belirterek, "Yurduntepe Kayak Merkezi, Batı Karadeniz'in en uzun ve en büyük tesisi. Kar kalınlığı 1 metre seviyesinde. Yoğun bir sömestr dönemi bekliyoruz. Burada öncelikle kayak, snowboard yapılabilir. Bunun yanında kızakla kayılabilir. Gezmeye gelenler için de buranın doğası harika. Burada dinlenerek insanlar rahatlayabilirler." diye konuştu.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır
KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır
KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır - Son Dakika


"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı         
14:59
Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu         
14:47
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:06:17. #1.12#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Ilgaz Dağı, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement