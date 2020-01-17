Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

6 saat önce

ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde sömestir tatili rezervasyonları yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı.

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu, System.String[]

ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde sömestir tatili rezervasyonları yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı. Yıldıztepe Kayak Merkezi Genel Müdürü İlhan Dikmen, doluluk oranının mutluluk verici olduğunu belirterek, daha fazla kar yağmasını beklediklerini söyledi.

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanında rezervasyon yaptıran tatilciler, otellerin doluluk oranını yüzde yüz seviyeye ulaştırdı. Tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bazıları da kızaklarla kaymayı tercih etti.

Yıldıztepe Kayak Merkezi Genel Müdürü İlhan Dikmen, doğa güzelliği ile de öne çıkan kayak merkezine tüm kayakseverleri davet etti. Dikmen, kayak merkezinde yaşanan hareketliliğin yarıyıl tatilinde daha çok artacağını, mevcut kar ile yetindiklerini; ancak daha fazla kar yağmasını beklediklerini söyledi. Dikmen, "Sömestir için kar daha çok yağarsa, iyi bir sömestir geçireceğimizi umuyorum. Yağmasa da şu anki mevcut karla yetinmeye çalışacağız. Şu an da kayak merkezlerimizde 2500 metre ve 4500 metre uzunluklarında pistimiz var. Pistlerimize kayma noktasında sıkıntı yok; ama daha çok kar yağmasını bekliyoruz. Otellerimiz de yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaşmış durumda" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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