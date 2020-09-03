Ilgaz Gran Fondo Bisiklet Yarışları Kastamonu'da yapılacak

Ilgaz Gran Fondo Bisiklet Yarışları, 6 Eylül tarihinde Kastamonu'da düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yarışların ilk etabı olan 45 kilometre mesafeli kısa parkur saat 09.30'da, 97 kilometre mesafeli uzun parkur ise saat 12.30'da başlayacaktır. Yarışlar saat 14.30'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek." denildi.