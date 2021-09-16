Üye Girişi
Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü - Son Dakika

Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü

16.09.2021 11:45
Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü, System.String[]

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nın zirvesine 21 yıl önce diktiği Türk bayrağını aralıklarla yenileyen 59 yaşındaki Mehmet Sarıcıoğlu, bu yıl 24 metrekare büyüklüğünde bayrak astı.

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nın zirvesine 21 yıl önce diktiği Türk bayrağını aralıklarla yenileyen 59 yaşındaki Mehmet Sarıcıoğlu, bu yıl 24 metrekare büyüklüğünde bayrak astı.

Dağın 2 bin 587 metre ile en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi'ne Sarıcıoğlu tarafından 2000 yılında metal direk dikilerek Türk bayrağı asıldı.

Sarıcıoğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gören bayrağı aralıklarla yeniledi. Zarar gören metal direk yerine geçen yıl 5 metrelik ağaç direği, belli bir noktaya kadar araçla getirdikten sonra sırtlayıp 2 kilometre yürüyerek zirveye çıkaran Sarıcıoğlu, bu yıl da bayrağı ve direği yenilemek için harekete geçti.

Eşi Melike Semra Sarıcıoğlu ve bazı yakınlarıyla yola çıkan Sarıcıoğlu, otomobiliyle yolun bir bölümünü geçti.

Sarıcıoğlu, aracıyla daha fazla ilerleyemeyince traktörü olan arkadaşı Sefa Bostan'dan yardım istedi.

Traktörle tepeye yakın bir noktaya ulaşıp kalan mesafeyi yürüyerek zirveye çıkan Sarıcıoğlu, 4 metrekarelik bayrak yerine metal direğe taktığı 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde dalgalandırdı.

Mehmet Sarıcıoğlu, AA muhabirine, 21 yıl önce Batı Karadeniz'in en yüksek tepesine Türk bayrağı astığını, 1-2 yıl aralıklarla da bayrağı yenilediğini söyledi.

Bayrağın dalgalanmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sarıcıoğlu, "Arabayla belirli bir noktaya kadar geldik. Bu yollar için arabamız uygun değildi, traktör rica ettik. Onunla buraya kadar geldik. Çok mutluyuz." dedi.

Melike Semra Sarıcıoğlu ise bayrağın vatanın sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bayrağımızı rüzgardan dayanamayıp eskidiği için yenilemek istiyoruz. Bayrak aşktır, tutkudur, sevgidir, geleceğimizdir. Bayrağımız dalgalansın, inmesin, ezan seslerimiz dinmesin." ifadesini kullandı.

Sefa Bostan da Mehmet Sarıcıoğlu'nun kendisini arayarak Ilgaz Dağı'nın zirvesine bayrak dikeceğini söylediğini anlattı.

Tarladaki işini bırakarak traktörle Ilgaz Dağı'na gittiğini belirten Bostan, "Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak gurur verici. Bayrak yenilemeyi ben de devam ettirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü
Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü
Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü
Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü
Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü

Türk Bayrağı, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi 12:20 Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar 11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi 11:23 Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın 10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı 10:30 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
12:31 Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
12:20 Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi
12:08 İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş         
12:09
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti         
11:09
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement