Ilgaz'ın zirvesindeki bayrak nöbetini 24 metrekarelik bayrakla sürdürdü - Son Dakika

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nın zirvesine 21 yıl önce diktiği Türk bayrağını aralıklarla yenileyen 59 yaşındaki Mehmet Sarıcıoğlu, bu yıl 24 metrekare büyüklüğünde bayrak astı.

Dağın 2 bin 587 metre ile en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi'ne Sarıcıoğlu tarafından 2000 yılında metal direk dikilerek Türk bayrağı asıldı.

Sarıcıoğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gören bayrağı aralıklarla yeniledi. Zarar gören metal direk yerine geçen yıl 5 metrelik ağaç direği, belli bir noktaya kadar araçla getirdikten sonra sırtlayıp 2 kilometre yürüyerek zirveye çıkaran Sarıcıoğlu, bu yıl da bayrağı ve direği yenilemek için harekete geçti.

Eşi Melike Semra Sarıcıoğlu ve bazı yakınlarıyla yola çıkan Sarıcıoğlu, otomobiliyle yolun bir bölümünü geçti.

Sarıcıoğlu, aracıyla daha fazla ilerleyemeyince traktörü olan arkadaşı Sefa Bostan'dan yardım istedi.

Traktörle tepeye yakın bir noktaya ulaşıp kalan mesafeyi yürüyerek zirveye çıkan Sarıcıoğlu, 4 metrekarelik bayrak yerine metal direğe taktığı 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde dalgalandırdı.

Mehmet Sarıcıoğlu, AA muhabirine, 21 yıl önce Batı Karadeniz'in en yüksek tepesine Türk bayrağı astığını, 1-2 yıl aralıklarla da bayrağı yenilediğini söyledi.

Bayrağın dalgalanmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sarıcıoğlu, "Arabayla belirli bir noktaya kadar geldik. Bu yollar için arabamız uygun değildi, traktör rica ettik. Onunla buraya kadar geldik. Çok mutluyuz." dedi.

Melike Semra Sarıcıoğlu ise bayrağın vatanın sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bayrağımızı rüzgardan dayanamayıp eskidiği için yenilemek istiyoruz. Bayrak aşktır, tutkudur, sevgidir, geleceğimizdir. Bayrağımız dalgalansın, inmesin, ezan seslerimiz dinmesin." ifadesini kullandı.

Sefa Bostan da Mehmet Sarıcıoğlu'nun kendisini arayarak Ilgaz Dağı'nın zirvesine bayrak dikeceğini söylediğini anlattı.

Tarladaki işini bırakarak traktörle Ilgaz Dağı'na gittiğini belirten Bostan, "Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak gurur verici. Bayrak yenilemeyi ben de devam ettirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.