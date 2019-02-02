Son Dakika Haberleri: Ilgaz Kar Festivali'nde Demet Akalın Konseri

Ilgaz Kar Festivali'nde Demet Akalın Konseri

9 dakika önce

KASTAMONU Belediyesi'nin, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali', şarkıcı Demet Akalın'ın konseri ile sona erdi.

Ilgaz Kar Festivali'nde Demet Akalın Konseri, System.String[]
KASTAMONU Belediyesi'nin, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali', şarkıcı Demet Akalın'ın konseri ile sona erdi.

Sabah saatlerinde başlayan ve 10 ilden 75 sporcunun katıldığı yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Yarışma sonunda sahneye çıkan Demet Akalın, 1800 rakımlı Ilgaz Dağı'nda eksi 4 derecede konser verdi. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 1 saatten fazla sahnede kalan Akalın, şarkılarıyla tatilcileri eğlendirdi. Ilgaz Dağı kayak tesislerine hayran kaldığını söyleyen Akalın, bundan böyle kayak için Ilgaz Dağı'nı tercih edeceğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın çeşitli hediyeler verdiği Akalın, bir ara sahneden inerek kendisini izlemeye gelen hayranları ile fotoğraf çektirdi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:35 Kaynak: DHA

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