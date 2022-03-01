KASTAMONU - Ilgaz kayak deneyimini ilk kez yaşamak isteyenleri bekliyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Ilgaz kayak deneyimini ilk kez yaşamak isteyenleri bekliyor

01.03.2022 11:00

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı, daha önce hiç kayak deneyimi yaşamamış ziyaretçilerine çam ağaçlarının arasında güvenli ve keyifli kayak yapma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı, daha önce hiç kayak deneyimi yaşamamış ziyaretçilerine çam ağaçlarının arasında güvenli ve keyifli kayak yapma imkanı sunuyor.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Ilgaz Dağı'nda, kayakseverler ve ziyaretçiler seyrine doyumsuz manzara eşliğinde güzel vakit geçirebiliyor.

Boyları 20 metreye yaklaşan çam ormanlarının arasında Ilgaz Dağı Milli Parkı'na giriş yapan ziyaretçiler, buradan 1850 rakımdaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve 2 bin 187 rakımdaki Yurduntepe Kayak Merkezi'ne ulaşıyor.

Telesiyej ile 2 bin 300 rakıma ulaşan ziyaretçiler, karla kaplı ormanların sunduğu manzara eşliğinde kayak ve snowboard yapabiliyor.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki kayak merkezine bu kentlerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük gibi illerden ziyaretçi geliyor.

"Ilgaz'ın geleceği çok parlak"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini oldukça etkilediğini söyledi.

Ilgaz Dağı'nda çam ağaçları ve karın oldukça güzel ortam sunduğunu vurgulayan Oto, Ilgaz'ın alt yapı imkanları dolayısıyla ilk kez kayak deneyimi yaşamak isteyenler için oldukça uygun bir kayak merkezi olduğunu belirtti.

Oto, "Türkiye'de iki favori dağım var, bir tanesi Sarıkamış, bir tanesi Ilgaz. Kayak sporuna gelince, burası başlangıç için çok ideal bir yer. Güzel pistlerimiz var. Yurduntepe tesisimiz de açıldı. İnsanların buraya gelip doğayı yaşamasını, kayak yapmasını, bu turizm cennetimizi görmesini gönülden isterim." dedi.

Tatilcilerin Ilgaz Dağı'na ilgi gösterdiğini dile getiren Oto, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir dağ. Çok güzel pistler açılacak. Bunun için ormana da zarar vermemek lazım. Orman yolları açıp pist yaratmalarını istiyoruz. Yangınlara karşı orman yolları açılmış olur hem de kışın kayağımızı kayarız. Dünya bunu yapıyor. İyi bir master planı yapılırsa Ilgaz'ın geleceği çok parlak. Çocuklarımızın 13-14 yaşına kadar bu gibi dağlarda kayak yapmasını istiyoruz. Bu yaştan sonra milli takıma alıyoruz. Daha dik, daha zor şartlarda kaydırıyoruz."

KASTAMONU - Ilgaz kayak deneyimini ilk kez yaşamak isteyenleri bekliyor
KASTAMONU - Ilgaz kayak deneyimini ilk kez yaşamak isteyenleri bekliyor
KASTAMONU - Ilgaz kayak deneyimini ilk kez yaşamak isteyenleri bekliyor

YORUMLAR
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Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz kayak deneyimini ilk kez yaşamak isteyenleri bekliyor - Son Dakika


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