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Ilgaz, macera parkı ile dört mevsim turist ağırlayacak - Son Dakika

Ilgaz, macera parkı ile dört mevsim turist ağırlayacak

17.11.2021 11:01
Ilgaz, macera parkı ile dört mevsim turist ağırlayacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, yapılması planlanan macera parkı projesiyle 4 mevsim turist ağırlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, yapılması planlanan macera parkı projesiyle 4 mevsim turist ağırlamayı hedefliyor.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nın zirveleri beyaza bürünürken, eteklerinde bulunan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerinin hayran kaldığı Yıldıztepe Turizm Bölgesi, kış aylarında Türkiye'nin birçok ilinden gelen turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bölgedeki turizm hareketliliğinin 4 mevsime yayılması için Ilgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından "Ilgaz Yıldıztepe Macera Parkı Tesisi Projesi" hazırlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) yaklaşık 4 milyon liralık destek vereceği proje ile Yıldıztepe'nin kapıları her mevsim ziyaretçilerine açık kalacak.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç arasında imzalanan protokol ile 6 milyon lira yatırım maliyeti olan macera parkının önümüzdeki yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Ilgaz cazibe merkezi haline gelecek

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, Ilgaz'ın Anadolu'nun yüce bir dağı ve Türkiye'de herkesin ismini bildiği bir merkez olduğunu söyledi.

Ilgaz turizmini büyütmek için çalıştıklarını belirten Ayaz, "Hedefimiz aslında Ilgaz'daki turizmi sadece kış, kayak turizmi olarak değil de 12 aya yaymak. Bu kapsamda Kalkınma Ajansımızın desteği, İl Özel İdaremizin eş finansmanıyla gerçekleşecek olan macera parkının imzalarını attık. İnşallah en kısa zamanda ihale süreci başlayacak ardından da 2022 yılı içinde macera parkını Ilgaz'a, Yıldıztepe'ye kazandırmış olacağız." dedi.

Ilgaz'ın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığını vurgulayan Ayaz, şöyle devam etti:

"Ilgaz'a turistlerin, vatandaşlarımızın sadece kışın değil, diğer aylarda da gelmelerini sağlamak istiyoruz. Böylece turist hedefimizi belki birkaç katına çıkaracağımızı, inşallah 2022'de pandemi koşullarının hafifleyeceğini, hastalığın sona ereceğini değerlendirdiğimizde ilave edeceğimiz bu macera parkı tesisiyle de önemli bir turizm potansiyelini harekete geçireceğimizi ve burayı önemli bir cazibe merkezi haline getireceğimizi düşünüyoruz."

Bölgeyle ilgili ilave projelerinin olduğunun altını çizen Vali Ayaz, yatak kapasitesinin artırılması, misafirlerin en iyi şekilde konaklaması, yeni tesisler inşa edilmesi gibi çalışmaların olduğunu aktardı.

"Macera parkı ile aileleri daha fazla çekeceğimizi değerlendiriyoruz"

Ilgaz'ın Çankırı için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ayaz, "Burayı daha güzel hale getirmek için el birliği içinde, hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Macera parkının içinde atv turları, safari turları gibi şeyler olacak. Burada özellikle çocuklar ve gençler için de bir cazibe alanı oluşturmak, onun için yelpazeyi genişletmek istiyoruz. İlerleyen süreçte de en önemli hedefimiz yatak kapasitesinin, konaklama imkanlarının artırılması. Buranın ilkbaharı ayrı, yazı ayrı, sonbaharı ayrı güzel. İnşallah macera parkı da doğa yürüyüşü, kamp gibi faaliyetler için gelenlere ilave bir imkan sunmuş olacak. Özellikle çocuklar ve gençler için de cazibesi olacağını ve belki aileleri de daha fazla çekeceğimizi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Çankırı, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz, macera parkı ile dört mevsim turist ağırlayacak - Son Dakika


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