Son Dakika Haberleri: Ilgaz Tüneli'nde tatbikat yapılacak
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Ilgaz Tüneli'nde tatbikat yapılacak

57 dakika önce

Kastamonu- Çankırı kara yolunda bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bir yönü, tatbikat nedeniyle yarın 2 saat trafiğe kapalı olacak.

Ilgaz Tüneli'nde tatbikat yapılacak, System.String[]
Kastamonu- Çankırı kara yolunda bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bir yönü, tatbikat nedeniyle yarın 2 saat trafiğe kapalı olacak.
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Ilgaz-Çankırı kara yolunun 71. kilometresinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yarın tatbikat yapılacağı belirtildi.
Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün 14.30-16.30 saatlerinde tatbikat nedeniyle trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin belirtilen saatlerde Ilgaz Dağı güzergahını kullanmaları istendi.
Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Çankırı, Kastamonu, Ilgaz, Güncel
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