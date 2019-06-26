Ilgaz Tüneli'nde tatbikat yapılacak
57 dakika önce
Kastamonu- Çankırı kara yolunda bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bir yönü, tatbikat nedeniyle yarın 2 saat trafiğe kapalı olacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Kastamonu- Çankırı
kara yolunda bulunan Ilgaz
15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bir yönü, tatbikat nedeniyle yarın 2 saat trafiğe kapalı olacak.
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Ilgaz-Çankırı kara yolunun 71. kilometresinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yarın tatbikat yapılacağı belirtildi.
Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün 14.30-16.30 saatlerinde tatbikat nedeniyle trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin belirtilen saatlerde Ilgaz Dağı
güzergahını kullanmaları istendi.
Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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