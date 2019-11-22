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İlgen'den sporculara yemek ikramı

6 saat önce

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına yemek ikramında bulundu.

İlgen'den sporculara yemek ikramı, System.String[]

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına yemek ikramında bulundu.


Erdek Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantı, çok samimi bir havada geçerken, Yemek sonrası Çuğra Bölgesi Ali Haydar Sarı Sahil Parkı'nda hep birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sona erdikten sonra etkinliğe katılanlar birlikte kitap okudu.


Yemekli toplantıda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen, kendisinin de öğrencilik yıllarında atletizm sporu yaptığını belirterek, sporun sağlıklı bir hayat için çok önemli olduğunun altını çizdi. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan sporcuların Erdek'i sporun tüm branşlarında en iyi şekilde temsil etmesinden gurur duyduğunu ifade eden İlgen, sporcuların başarılarının devamını diledi.


Milli Takım ve Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Niyazi Gülhan da, başkanlığını yürüttüğü kulüp bünyesindeki sporcuları kahvaltılı toplantıda buluşturan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen'e teşekkür etti. Gülhan, bu anlamlı etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Eylem Koçu'ya da teşekkür etti. - BALIKESİR

Ali haydar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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