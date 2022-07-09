İlgezdi'den Bakan Ersoy'a "Yasak Sorusu": "Renklerden Moru Kitabının Kütüphanelerde Kullanıcılara Verilmesini Kim, Hangi Mevzuata Dayanarak... - Son Dakika
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İlgezdi'den Bakan Ersoy'a "Yasak Sorusu": "Renklerden Moru Kitabının Kütüphanelerde Kullanıcılara Verilmesini Kim, Hangi Mevzuata Dayanarak...

09.07.2022 11:08
İlgezdi'den Bakan Ersoy'a "Yasak Sorusu": "Renklerden Moru Kitabının Kütüphanelerde Kullanıcılara Verilmesini Kim, Hangi Mevzuata Dayanarak...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 1983 Pulitzer Ödülü sahibi Alice Walker’ın, “Renklerden Moru” kitabının halk kütüphanelerinden kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a; “Alice Walker’ın ‘Renklerden Moru’ kitabının kütüphanelerde kullanıcılara verilmesini kim, hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklatmıştır?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 1983 Pulitzer Ödülü sahibi Alice Walker'ın, "Renklerden Moru" kitabının halk kütüphanelerinden kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a; "Alice Walker'ın 'Renklerden Moru' kitabının kütüphanelerde kullanıcılara verilmesini kim, hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklatmıştır?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1983 Pulitzer Ödülü sahibi Alice Walker'ın "Renklerden Moru" kitabının halk kütüphanelerinden kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. İlgezdi önergesinde şunları belirtti:

"Tüm kütüphanelere gönderilen yazı ile siyahi bir kadının erkek egemen bir dünyada yaşadığı baskıyı anlatan 'Renklerden Moru' kitabı Halk Kütüphanelerinden kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir siyah kadının yaşadığı baskının anlatıldığı, yaşam mücadelesinden neden korkuyor? 'Okuyuculardan gelen şikayet' Atatürk ve Milli Mücadele düşmanlığı yapılan kitaplar için geçerli değil midir?

"DİĞER PULİTZER ÖDÜLLÜ KİTAPLAR DA YASAKLANACAK MI?"

Ernest Hemingway'in 'Yaşlı Adam ve Deniz'i,  HarperLee'nin Amerika'nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuğun gözünden anlattığı 'Bülbülü Öldürmek'i, John Steinbeck'in açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan binlerce işçi ailesini anlattığı 'Gazap Üzümleri' kitapları gibi Halk kütüphanelerinde Pulitzer ödüllü birçok kitap bulunuyor. Bunları da mı yasaklayacaksınız? Yasaklama kriteri hak mücadelesini merkeze alan kitaplar mıdır?

"HİÇBİR OBJEKTİF TARAFI OLMAYAN GEREKÇE İLE YASAKLADI"

Kurul kararı olmaksızın bakanlık yetkilileri bir kitabı 'okuyuculardan gelen şikayet' gibi hiçbir objektif tarafı olmayan gerekçe ile yasakladı. Bu işlemi yapanlar hakkında soruşturma açılmalıdır.

İlgezdi'nin Bakan Ersoy'a yönelttiği sorular şöyle:

"- Alice Walker'ın Renklerden Moru kitabının kütüphanelerde kullanıcılara verilmesini kim, hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklatmıştır?

Bu kitap hakkında verilmiş bir mahkeme kararı var mıdır?

Kitabın yasaklanmasının nedeni siyahi bir kadının yaşadıkları ve yaşam mücadelesi midir?

Pulitzer ödüllü bir kitap hangi gerekçe ile yasaklanmıştır?

'okuyuculardan gelen şikayet' gerekçesi ile bu güne kadar kaç kitap yasaklanmış, kullanıcılara verilmesi engellenmiştir?

'Okuyuculardan gelen şikayet' Atatürk ve Milli Mücadele düşmanlığı yapılan kitaplar için geçerli değil midir?

Pulitzer ödüllü, Amerika'nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuğun gözünden anlatan Bülbülü Öldürmek ile açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan binlerce işçi ailesinin anlatıldığı Gazap Üzümleri gibi kitaplar da yasaklanacak mıdır?

Yasaklama kriteri hak mücadelesini merkeze alan kitaplar mıdır?

Kitapların değerlendirmesini yapması gereken Kurul neden toplanmamaktadır?"

YORUMLAR
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İBB Meclisinde İstanbul Kitapçısı'nda satılan 'muzır kitap' tartışıldı İBB Meclisinde İstanbul Kitapçısı'nda satılan 'muzır kitap' tartışıldı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Alice Walker, İstanbul, Pulitzer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlgezdi'den Bakan Ersoy'a 'Yasak Sorusu': 'Renklerden Moru Kitabının Kütüphanelerde Kullanıcılara Verilmesini Kim, Hangi Mevzuata Dayanarak... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlgezdi'den Bakan Ersoy'a "Yasak Sorusu": "Renklerden Moru Kitabının Kütüphanelerde Kullanıcılara Verilmesini Kim, Hangi Mevzuata Dayanarak... - Son Dakika
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