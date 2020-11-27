İlgi gören 'maşinga'nın öyküsünü anlattı - Son Dakika

BURSA'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soba imalatı yapan iş yerleri hazırlıklarına başladı. Kentte ilgi gören 'maşinga' ismiyle bilinen sobanın hikayesini anlatan iş insanı Fahrettin Gülener, 1955 yılında babasının sobayı Yugoslavya'dan Bursa'ya getirdiğini anlatarak, "Sobalara hayran olan insanlar, Rusların sevdikleri maşinga silahının ismini vermişler" dedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Bursa'da soba imalatı yapan iş yerleri hazırlıklarına başladı. Karadeniz'de 'kuzine', Trakya'da 'peçka' olarak isimlendirilen fırınlı soba, Bursa'da ise 'maşinga' olarak biliniyor. Odun ve kömürün yanmasının yanında, üzerinde ve fırın bölümünde çeşitli yemekler yapılabilen sobaya ilgi her geçen gün artıyor. 'Maşinga' sobayı 1955 yılında Bursa'ya babasının getirdiğini belirten iş insanı Fahrettin Gülener, sobanın hikayesini anlattı.

'SEVDİKLERİ SİLAHIN ADINI VERMİŞLER'

Gülener, "Bu bir kuzine, bu bir soba. Bu Fransız diliyle konuştuğumuz zaman evde yardım eden, hizmet eden bir araç gibi düşünülür. Bizim geldiğimiz coğrafya Kosova. Orada bu sobanın adı kuzinedir. Ama Sırpçası, Boşnakçası vardır. Farklı isimleri vardır. 1955 yılında bu standardı Türkiye'ye getiren eski Yugoslavya tipi kuzinedir. Karadeniz, Kars, Ardahan bölgesi, malum tarihte Rus işgalinde uzun yıllar kalmıştır. Rus terimlerini çok daha fazla kullanırlar. Rusların da kullandığı bir ağır makineli silah vardır. İsmi de maşingadır. Bu sobaları gören insanlar hayranlığını, o ağır silaha verdiği sevgiyi, özlemi bu sobaya veriyor. Bu bilgi bizim bildiğimiz bilgidir ancak yeni nesil bilmez. Babamın, Balkanlardan getirdiği bir hayır dua vesilesi olan bir sobadır. Türkçe ismi soba olmuştur fakat maşinga ismi bir hayranlıktan doğmuştur" diye konuştu.