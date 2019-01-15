Son Dakika Haberleri: İlgi İsteyen Sokak Köpeği Gülümsetti

İlgi İsteyen Sokak Köpeği Gülümsetti

1 saat önce

Silivri'de yürüyüşe çıkan bir kişinin yanına gelen sokak köpeğinin ona dokunarak ilgi istemesi gülümsetti.

İlgi İsteyen Sokak Köpeği Gülümsetti, System.String[]
Silivri'de yürüyüşe çıkan bir kişinin yanına gelen sokak köpeğinin ona dokunarak ilgi istemesi gülümsetti. Eli cebinde bekleyen vatandaş da, köpeğin isteğine kayıtsız kalmayarak başını okşadı.

Silivri'de matbaacılık yaptığı öğrenilen Adnan Baş, hafta sonu yürüyüşe çıktığında sokak köpeğiyle ilginç bir bağ kurdu. Yürüyüş sırasında bir sokak köpeği Adnan Baş'ı takip etmeye başladı. Dinlenme tesisinde eli cebinde bekleyen Adnan Baş'ın yanına gelen sokak köpeği ilgi istedi. Kafasını kaldırıp, ayaklarıyla Baş'ın bacağına dokunmaya başlayan köpeğin bu isteğine

Adnan Baş kayıtsız kalmadı. Sevgi isteyen köpeğin başını bir süre okşayan Baş, tekrar elini cebine koyduğunda köpek yine ayaklarıyla dokunarak devam etmesini istedi. Bu hareketin sürekli olması çevrede görenleri gülümsetirken, Adnan Baş, köpeği bir süre daha sevdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Silivri, Güncel
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