"Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi" yatırım tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi' yatırım tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

"Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi" yatırım tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan paydaş katılım toplantısı kapsamında "Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi" yatırım tanıtım toplantısı Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han'da gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan paydaş katılım toplantısı kapsamında "Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi" yatırım tanıtım toplantısı Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han'da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılım sağlayan vatandaşlar bilgilendirilirken, konuyla alakalı soru ve öneriler not alındı.

Paydaşlara, zamanında ve erişilebilir bilgi verilmesini sağlamak, görüş ve önerilerini ifade etme fırsatı sunmak ve sistematik bir paydaş katılım yaklaşımı belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıda, ilçeye kurulacak olan Ilgın Atıksu Arıtma Tesisinin çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yapılacak olan atıksu arıtma tesisinin geniş kapsamlı, günümüz teknolojisine uyumlu ve geleceğe dönük bir yatırım olacağının vurgusunu yaptı.

Ilgın'ın dev bir yatırıma daha kavuşacağını ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projeleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Dünya Bankası tarafından finanse edilecek olan Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılacak 25 Milyon liralık Ilgın Atık Su Arıtma Tesisi projesi için Paydaş Katılım Planı toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yapılacak olan tesisimiz, geniş kapsamlı, günümüz teknolojisine uyumlu ve geleceğe dönük bir yatırım olacak. Son teknoloji kullanılarak arıtma yapacak olan bu tesis sayesinde çevredeki kötü koku giderilip tarımsal amaçlı sulamalarda çiftçilerimize fayda sağlayacaktır. Tesisimizin şimdiden ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemiz açısından önem taşıyan projede desteğini ve iradesini ortaya koyan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve KOSKİ Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Demir'e hemşerilerimizin adına teşekkür ederim."

Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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