Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, çalışmalarına uzaktan devam ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu pozitif çıkan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, birim müdürleri ile video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Toplantıda sağlık durumunun gayet iyi olduğundan ve ekibine çok güvendiğinden bahseden Ertaş, şunları kaydetti:

"Sağlık durumumla ilgili çok şükür bir sıkıntım yok. Tek sıkıntım gönül verdiğim Ilgın'ın cadde ve sokaklarından, hemşehrilerimden, göz bebeğimiz çocuklarımızdan uzak olmak. İnşallah en kısa zamanda tekrar birlikte yüz yüze toplantılar yapacağız. Çünkü daha yapacak çok işimiz, şehrimizi hak ettiği konuma getirecek çok güzel projelerimiz var. İnşallah hemşehrilerimin desteği ve duasıyla gece gündüz demeden çalışarak birlikte büyüyen ve birlikte güçlenen bir Ilgın olacağız. Ayrıca sosyal medyadan yorum ve mesajlarla, telefonla arayarak dualarını, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."