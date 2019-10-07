Son Dakika Haberleri: Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, gazetecilerle bir araya geldi
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Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, gazetecilerle bir araya geldi

1 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçedeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçedeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ertaş, Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde bir restorandaki kahvaltılı toplantıda, yapılan hizmetler ve projeler konusunda bilgilendirmek amacı ile bir araya geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti;

"Aday olduğumuz süreçte belirli aralıklarla gazetecilerimizle bir araya gelerek bilgilendireceğimizin sözünü vermiştik. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız hizmetler ve projeler hakkında ilçemizde görev yapan gazeteci ve muhabir arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ilgın Belediyesi'nin stratejik palanını hazırladık ve meclisimize sunduk. Meclisimizden raporumuz onaylanarak geçti. Ilgın Belediyesi artık hedefleri doğrultusunda ilerleyecek. İnşallah bu toplantılarımız belirli aralıklarla devam ettireceğiz. Davetimize icabet eden gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Gazeteciler de ilçeyle ilgili gözlemlerini Ertaş'la paylaştı.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, Kadın Kolları Başkanı Mariye Teke, Gençlik Kolları Başkanı Ersin Kurtçu ve Ali Tekin katıldı.

Mustafa Paşa, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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