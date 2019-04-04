Son Dakika Haberleri: Ilgın Belediye Başkanı Ertaş Mazbatasını Aldı

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş, mazbatasını alarak görevine başladı.


Ilgın Adliyesi'nde düzenlenen törende, Ertaş'a mazbatasını Seçim Kurulu Müdürü Müzeyyen Yağan verdi.


Ertaş, mazbatasını teslim aldıktan sonra törende yaptığı konuşmada, yeni dönemde yapılacak çok iş olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bana bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatımıza ve özellikle bu görevi bana layık gören Ilgınlı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Tüm 54 bin hemşerimizin kucaklanacağının bilinmesini istiyorum. Allah'ım bizlere hayırlı görevler yapmak nasip etsin."

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Harun Ok, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mariya Teke, Gençlik Kolları Başkanı Ersin Kurtçu, yönetim kurulu üyeleri ile seçilen meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cumhur ittifakı ilçe başkanları, Ertaş'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:35 Kaynak: AA

AK Parti, Ilgın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtiraz Sayımında Son Durum Ne? CHP'den Açıklama Geldi Hercai, 6 Bölüm Sonra Sezona Erken Veda Ediyor Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgın Belediye Başkanı Ertaş Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]