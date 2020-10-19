Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlarımız bir bütünün parçaları ve yerel hizmet çarkının en güçlü dişlileridir. Muhtarlarımız olmadan bu mekanizma sürekli yarım ve eksik kalır. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim diğer yarımız ve birlikte inşa ettiğimiz yarınlarımız demektir. Bizlerle mahallelerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği ve çözüm sürecine ortaklık yapan muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında köprü görevi görmektedir. Ayrıca muhtarlarımız kaliteli hizmetin en hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. 56 mahallemizle bir ve beraberiz. Gayemiz şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak. Bu noktada en önemli yol arkadaşımız olan, Demokrasinin temel taşı, devletimizin gören gözü, işiten kulağı aziz milletimizin değerli temsilcileri muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."