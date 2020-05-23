Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajında, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mesafelerin olacağını, ancak gönüllerin her zamankinden daha da fazla yaklaşacağını belirtti.

Ramazan ayı ve Kadir Gecesi'nin ardından bir bayrama daha erişmenin mutluluğunun yaşandığını dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:

"Bayramlar gönül köprüsüdür, muhabbet bağıdır. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan bayramı Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükafatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Belki de yaşamımız boyunca ilk kez bir bayram sabahında sevdiklerimizle sofralarda bulaşamayacak, dostlarımızı kucaklayamayacak, büyüklerimizin ellerini öpüp bayramlaşamayacağız. Birbirimizi göremesek de gönüllerimizin bir olduğunu, birliğin beraberliğin sandığımızdan çok daha kıymetli olduğunu, küslüklerin her ne koşulda olursa olsun uzaklardan gelse de içten bir sözle sona erebileceğini göreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ilgınlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah, bizleri daha nice bayramlara eriştirsin inşallah."