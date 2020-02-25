Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan şehit ailelerine ziyaret

6 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şehit ailelerini ziyaret etti.

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şehit ailelerini ziyaret etti.

Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı mahallelerdeki şehit ailelerini ziyaret ettiğini, ailelerin gönüllerini aldıklarını ve dertlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Ziyaretlerde duygulu anlar yaşandığını belirten Ertaş, "Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez." dedi.

Ertaş'ın, Şehit Piyade Er Fevzi Altınayak, Şehit Piyade Er Ethem Barış ve Şehit Astsb. Kd. Çvş. Selam Kemer'in ailelerini evlerinde ziyaret ettiği kaydedildi.

Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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