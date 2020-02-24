Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Vergi Haftası mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Vergi Haftası mesajı - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Vergi Haftası mesajı

17 dakika önce

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, her yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan "Vergi Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Vergi Haftası mesajı, System.String[]

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, her yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan "Vergi Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ertaş, mesajında, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının vergi haftası olarak kutlandığını bildirdi.

Bu yıl 31. Vergi Haftası'nın tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Gelir İdaresinin mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kendisinden hizmet alan herkese eşit ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmayı kendisine ilke edinmiş olduğunun bilincindeyiz. Ödediği vergilerle oluşturduğu istihdamla, yaptıkları ihracatla, ülkemize katkı sağlayan, topluma sunulan hizmetlerde pay sahibi olan tüm mükelleflerin harcama, tasarruf, yatırım gibi işlemlerle beyannameli ya da beyanname vermeksizin vergi veren, vergi ödeyenlerinin, meslek mensuplarının ve vergi idaresi çalışanlarının Vergi Haftasını kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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