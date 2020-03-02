Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Gönül Buluşmaları kapsamında Gökçeyurt ve Camiatik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Gönül Buluşmaları kapsamında Gökçeyurt ve Camiatik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmalarında öncelikli olarak Türkiye'nin Suriye sürecini anlatan Başkan Ertaş, İdlib'te şehit olan kahraman askerlerimize dua ederek, programa başladı.

"Türkiye olarak kimsenin toprağında gözümüz yok" diyen Başkan Ertaş, şunları kaydetti:

"Ecdadımız tarih boyunca, mücadele azmi, cesareti, kahramanlıkları ve zaferleriyle anılmış ve ecdadımızın torunları bugün yine aynısını yaparak ecdat kanlarıyla sulanmış vatan topraklarını korumak için canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Birlik ve beraberliğin üst noktalarda olduğu yoğun bir katılımla gerçekleşen programa katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ertaş, "Ben Ilgınlı olmaktan, sizlerin hemşerisi olmaktan dolayı çok gururluyum." dedi.

Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor
Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]