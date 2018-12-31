Son Dakika Haberleri: Ilgın Belediye Başkanı Karahan'dan Yeni Yıl Mesajı

Ilgın Belediye Başkanı Karahan'dan Yeni Yıl Mesajı

13 dakika önce

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ilgın Belediye Başkanı Karahan'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karahan, mesajında, acısıyla tatlısıyla bir yılın daha geride bırakıldığını kaydetti.

2019 yılında daha güzel, daha başarılı, mutlu ve huzurlu günlerin beklediğini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Bu yeni yılın ilçemize, ülkemize, halkımıza ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur, hayır ve bereket getirmesini diliyor, sizlere saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anıları ile geride bıraktığımız 2018 yılında, ilçemizi daha güzel bir şehir haline getirebilmek için tüm mesai arkadaşlarımla özveri ile çalıştık ve verimli bir yıl geçirerek önemli yatırımların altına imzamızı attık. İnşallah yeni yılda da Ilgın'ımız için çalışmalarımız devam edecek. Bunun için kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız yeterli olacaktır. Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. Biz de bu yeni yılda değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurarak, yeni yılda daha çok çalışacağız ve inşallah daha başarılı olacağız. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla milletimizin ve Ilgınlı hemşirelerimin yeni yılda refaha ve mutluluğa kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılının şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur, başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:43 Kaynak: AA

Huzur, Ilgın, Güncel
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