Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'tan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'tan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2020 11:31
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'tan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

KONYA (AA) Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KONYA (AA) Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Ertaş, mesajında, gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli rolü öğretmenlerin üstlendiğini belirtti.

Öğretmenliğin insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olduğuna dikkat çeken Ertaş, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik insanlığın var oluşundan bu yana tüm toplumlarda en değerli ve saygın bir meslek olarak benimsenmiştir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller ise ülkemizi daha da ileriye götürecek yegane umutlarımızdır. Vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmek için bir ömür çalışan öğretmenlerimiz, aldıkları bu büyük sorumlulukları yerine getiren ilim neferleridir. Ülke olarak geleceğimizin şekillenmesindeki en büyük unsur eğitimdir ve eğitimin baş mimarları da elbette öğretmenlerimizdir. Bizlere; sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, ilimi, bilimi, kısacası iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten, Anadolu'nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, özveri, sabır ve emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Öğretmenler Günü, Fesih Yalçın, Ilgın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'tan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


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