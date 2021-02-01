Ilgın Belediyesi elektriğini kendisi üretecek - Son Dakika

Ilgın Belediyesi'nin Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA) sunduğu, Kapalı Pazar Yeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin onaylandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak ve yüzde 75'i MEVKA tarafından karşılanacak olan GES projesi'nin MEVKA Mali Destek Programı kapsamında onaylanan 15 projeden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, seçim sürecinde sundukları vaatlerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ilgın için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmekte olan sektörlerinden biri olan GES projeleri kapsamında Ilgın Kapalı Sebze Pazarı GES Projemizi faaliyete geçirerek hem temiz enerji üretmiş hem de Ilgın Belediyesi olarak tasarruf sağlamış olacağız. Belediye olarak hedefimiz tüm hizmet alanlarımızın elektriğini kendimizin üretebileceği bir sistemi faaliyete geçirmek. İnşallah hazırladığımız projelerle bunu başarmayı amaçlıyoruz. Projemize gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Uğur İbrahim Altay'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."