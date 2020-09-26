Ilgın Belediyesi kapalı hayvan pazarı inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika

Tarım ve hayvancılık açısından bölgenin önemli merkezlerinden biri olan Ilgın'da, yapımı devam eden kapalı canlı hayvan pazarında sona gelindi.

Ilgın Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında oluşturulan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2019 yılında temel atma törenine katılımlarıyla gerçekleştirilmişti. Yapımı hızlı bir şekilde devam eden projenin yüzde 95'i tamamlanmış bulunuyor.

Alanda incelemelerde bulunan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olduklarını vurgulayarak, hemşehrilerinin ve Ilgın'a dışarıdan gelen esnafların daha modern bir ortamda hayvan satışı yapmaları için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Ertaş, 24 bin metrekare alanda yapımı devam eden kapalı hayvan pazarının tamamlanmasına az kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pazar alanı içerisinde büyükbaş ve küçükbaş padoglar, hayvan otelleri, sosyal tesisler, dezenfektan noktaları ve karantina üniteleri bulunuyor. Bütün projelerimizde olduğu gibi bunda da vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinliyoruz. Esnaflarımızla bir araya gelerek proje üzerinde görüş alışverişi yapıyoruz. İnşallah kapalı hayvan pazarımızın bitmesiyle birlikte daha modern ve daha sağlıklı, hijyenik bir ortamda pazarımız kurulacak."

Başkan Ertaş ile alanda incelemelerde bulunan pazar esnafı, projelerde bu tarz fikir alışverişinde bulunulmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.