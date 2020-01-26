Ilgın Belediyesi'nden Malatya ve Elazığ'a yardım kampanyası - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yaptığı yazılı açıklama ile 'Gün Birlik Olma Günü' sloganıyla Malatya ve Elazığ'daki depremzedelere yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Ertaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gün Birlik Olma Günü, depremzede kardeşlerimize kullanılmamış battaniye, kışlık mont ve bot, çocuk bezi, kuru bakliyat, kişisel temizlik malzemeleri ve ısıtıcı için yardım kampanyası başlattık. Siz değerli hemşehrilerimden 27 Ocak Pazartesi mesai bitimine kadar yardımlarınızı belediyemize getirmenizi rica ediyorum."