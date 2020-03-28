Ilgın Belediyesi'nden yardım kampanyası - Son Dakika

Ilgın Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapanan iş yerlerinde, iş yeri sahipleri ve çalışanların yaralarını bir nebze de olsa sarmak için Ilgın Gönül Köprüsü Derneği çatısı altında bir dayanışma kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Ilgın Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyanın mücadele ettiği koronovirüs ile ülkemizde de her kademede amansız bir mücadele verilmektedir. Devletimizin aldığı tedbirler bizlerin bu sorunu en hızlı şekilde atlatmamızı sağlayacağına olan inancımız sonsuzdur. Biz Ilgınlılar olarak da ilçemizde koronovirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapanan iş yerlerinde; iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinde çalışan hemşehrilerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarmak için Ilgın Gönül Köprüsü Derneği çatısı altında bir dayanışma kampanyası düzenliyoruz. Sizlerin destekleriyle kardeşlerimizin bu süreci atlatmalarına bir nebze de olsa yardımcı olmayı hedefliyoruz. Haydi Ilgın; bu zor günlerde gönül gönüle verelim. Bağışlarınız için; 0543 575 2877 nolu telefon ile irtibat kurabilirsiniz."