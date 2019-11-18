Ilgın Belediyesi traktör sahibi çiftçilere reflektör dağıtacak

Ilgın'da pancar hasadının yoğunlaştığı bu günlerde kazaları önleyebilmek adına traktör sahiplerine reflektör dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Ilgın Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şeker fabrikasının kampanya döneminde şehir içi trafiğinde ve karayollarında, eksik güvenlik donanımı nedeniyle traktörlerin büyük tehlike oluşturduğu belirtildi.

Kazaların özellikle pancar hasat mevsiminin yoğun olduğu Eylül-Aralık ayları arasında en üst seviyeye ulaştığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sebeple trafik tehdidini en aza indirgenmesi amacıyla traktör sürücülerine ve kamyonlara reflektör dağımı yapılacaktır. Reflektörlerini almak için traktör ve kamyon sahipleri 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren Ilgın Belediyesi Tesisler Müdürlüğümüzde reflektörlerin montajı yapılacaktır. Ayrıca pancarların taşınması noktasında tarlalardan dolum yapan traktör ve kamyon sahiplerinin şehir içinde kazaları ve kirliliği önleyebilmek amacıyla alternatif yolların kullanılması, Ilgınımızda çevre kirliliğini ve kaza riskini daha aza indirecektir. Kampanya dönemi çiftçilerimize hayırlı uğurlu olur inşallah; kazasız belasız günler diliyorum."