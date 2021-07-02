Ilgın Belediyesi Yaz Kursları Başvuruları Başladı - Son Dakika

HALK OYUNLARI

Geleneksel Türk Halkoyunları ile ilgili temel eğitimler verip çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç farklı kategoride Ilgın halkoyunları ekipleri oluşturacağız. Oluşturacağımız bu ekiplerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilçemizi temsil etmeyi hedeflemekteyiz.

BİNİCİLİK KURSU

Binicilik eğitimi alacak olan 8-14 yaş grubu öğrencilerimiz hem eğlenceli aktivitelerle buluşacak hem de ata binme ve binicilik sporu ile tanışma fırsatı bulacak.

Gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağladığı ve birçok sosyal faydası olduğu bilinen binicilik sporunun sevdirilmesini amaçlıyoruz. Binicilik alanında da ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek biniciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

OKÇULUK KURSU

Ata sporumuzu yaşatmak, kültürümüze sahip çıkmak ve aynı zamanda gelecek nesillere bu sporu öğretmek amacı ile Okçuluk Kursu'nu açıyoruz.

Okçuluk, Türk milletinin geçmişinden gelen bir spor dalıdır. Bu ata sporumuzu yaşatarak 8 yaş üstü öğrencilerimizin eline bir kez de olsa ok almasını ve atmasını hedefliyoruz.

BASKETBOL KURSU

Gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak amacıyla Basketbol Kursumuzu açıyoruz.

Basketbol kursumuzda eğitim görecek çocuklarımız kendilerini her anlamda geliştirerek ulusal ve uluslararası alanlarda kendini kanıtlamış başarılı sporcular olma fırsatı yakalayacaklar.

FOTOĞRAFÇILIK KURSU

Cep telefonu olan herkesin bir fotoğrafçı olduğu günümüzde, doğru fotoğraf çekme tekniklerinin anlatılacağı kursumuzda, kursa katılım için herhangi bir profesyonel fotoğraf makinesi gerekmemektedir.

Kursumuza katılacak fotoğraf severlerle oluşturacağımız toplulukla belirli periyotlarda ilçe içerisinde ve ilçe dışında fotoğraf çekme etkinlikleri düzenleyip, #Ilgın'a ait bir fotoğraf albümü yapmayı hedeflemekteyiz.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ KURSU

Yamaç Paraşütü kursumuzda yazılı ve teorik eğitimler verilecek olup başarılı olan katılımcılarımızı, şehrimizin eşsiz doğal güzelliklerini havadan izleyebilme imkanı sunacağız.

Ayrıca kendini bu alanda geliştirmek isteyen katılımcılara da gerekli desteği sağlayarak ulusal ve uluslar arsı platformlarda destek vereceğiz.

DOĞA SPORLARI KURSU

Her yaştan vatandaşımızın katılabileceği doğa sporları topluluğumuzda, amacımız temel doğa faaliyetleri yaparak hem ilçemizin doğal güzelliklerini tanıtacağız, hem de özellikle küçük yaş gruplarındaki katılımcılarımıza doğa bilincini kazandıracağız.

Doğa sporları topluluğumuzun bir diğer amacı da Ilgın'ın doğal güzelliklerini ilçe dışından gelecek diğer doğaseverlere doğru bir şekilde tanıtmak olacak. Günü birlik ve kamplı doğa faaliyetleri ile tüm vatandaşlarımızı doğayla buluşturacağız.

Müracaat: Ilgın Belediyesi Son Başvuru : 16 Temmuz 2021