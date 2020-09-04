Ilgın Belediyesi yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Ilgın Belediyesi tarafından sürdürülen yol asfaltlama çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve kilitli parke taşı çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçede sürdürülen yol, çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha yaşanabilir bir kent hedefiyle hareket ettiklerini belirten Ertaş "Göreve geldiğimiz günden itibaren 56 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı dengeli bir şekilde yürütecek yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda asfalt, kilitli parke taşı ve yama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerimizin yollarını eksiksiz olarak tamamlayacağız inşallah." dedi.