Ilgın Belediyesin kilitli parke taşı üretim kapasitesini iki kat artırdı - Son Dakika

Ilgın Belediyesi'nin kilitli parke taşı üretim kapasitesini artırdığı bildirildi.

Ilgın Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan program dahilinde 56 mahallede yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kilitli parke taşını Ilgın Belediyesi Taş Ocağı Tesislerinde kendi üreten Ilgın Belediyesi, taş ocağına yeni kurduğu kilitli parke taşı robotu ile üretim kapasitesini iki katına çıkarak işçilik, yakıt ve zamandan da tasarruf sağlamış oldu.

Sistemi yerinde inceleyen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, göreve geldiği günden bu yana her alanda tasarruf sağlamayı ve üretimi artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ilgın Belediyesi olarak bugün taş ocağı tesisimize 25'li kilitli parke taşı toplama robotunu kazandırdık. Bu sayede günlük taş üretimimiz 35 bin ve 40 bin arasında olacak inşallah. Kapasitemizi iki katına çıkarırken zamandan, işçilikten ve maliyetten de tasarruf sağlamış olacağız."