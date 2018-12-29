Son Dakika Haberleri: Ilgın Belediyesinde Kadro Alan Taşeron İşçilere Sendikaya Geçiş Hakkı

Ilgın Belediyesinde Kadro Alan Taşeron İşçilere Sendikaya Geçiş Hakkı

1 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışırken yapılan düzenleme ile belediye şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan işçilerin sendikalı olabileceklerini söyledi.

Ilgın Belediyesinde Kadro Alan Taşeron İşçilere Sendikaya Geçiş Hakkı, System.String[]
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışırken yapılan düzenleme ile belediye şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan işçilerin sendikalı olabileceklerini söyledi.

Sahib Ata Termal Otel'in toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Hak-İş Konya Şubesi Başkanı Vacit Sır ve Ilgın Belediyesinde şirket elemanı olarak çalışan tüm işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Karahan, yaptığı konuşmada, büyük bir aile olduklarını, belediyede çalışan işçilerin daha iyi şartlarda ücret alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Karahan, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, öncelikle hayırlı, uğurlu olsun. Devletimizin belediye çalışanlarına tanımış olduğu kadro hakkı gereği ve söz verdiğimiz üzere sendikaya geçiş işlemleriniz bugünden itibaren başlamıştır. Allah utandırmasın, hayırlı mübarek olsun." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hak-iş Konya Şubesi Başkanı Vacit Sır, üyelik işlemleri ile ilgili bilgiler verip çalışanların sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:12 Kaynak: AA

İşçi, Mehmet Karahan, Ilgın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu

Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:19:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgın Belediyesinde Kadro Alan Taşeron İşçilere Sendikaya Geçiş Hakkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]