Ilgın Belediyesinden drone ile ücretsiz ilaçlama desteği

Ilgın Belediyesi, çiftçilere destek amacıyla "Üretmek Sizden Destek Bizden" sloganıyla şeker pancarında görülen yaprak lekesi hastalığına karşı drone ile ücretsiz ilaçlama yapmaya başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şeker pancarını drone ile ilaçlamak için gerekli başvuruları toplayan Ilgın Belediyesinin toplam 4 bin dekar alanda ilaçlama çalışması yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, verimliliği ve üretimi en üst düzeye çıkarmak için bu uygulamayı başlattıklarını vurguladı.

Ertaş, drone ile tarladaki bitkinin hasar görmeden ilaçlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şeker pancarının hastalıklarından yaprak lekesiyle mücadele edilmediği zaman kök verimini yüzde 26, şeker varlığını yüzde 13, arıtılmış şeker varlığını yüzde 18 ve şeker verimini yüzde 55'e varan oranda düşürmektedir. İlaçlama pülverizatörle yapıldığında tarlada traktöre dayalı olarak zararlar oluşmaktadır. Bu kapsamda Ilgın Belediyesi olarak 'Üretmek Sizden Destek Bizden' sloganıyla çiftçilerimizin yanında olup onlara destek vermek için drone ile ilaçlama projemizi ücretsiz olarak faaliyete geçirdik. İnşallah hazırladığımız projeyle pilot bölge olarak başlattığımız çalışmamızı daha geniş kapsamda yapmaya başlayacağız. Tüm çiftçilerimizin ürünü bol, hasadı ve kazancı bereketli olsun."