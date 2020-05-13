Ilgın Belediyesinden

Ilgın Belediyesi, ilçenin 56 mahallesinde hizmet seferberliğini sürdürmeye devam ederken, diğer yandan da vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunuyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, sosyal belediyecilik hizmeti kapsamında daha önce de sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çekilişlerle, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 250 adet kitap seti hediye etmişti.

Başkan Ertaş, şimdi de çocukların aileleri ile bir arada eğlenceli vakit geçirmesi için "Evde Kal" hastagi ile çağrıda bulunarak, 100 çocuğa Jenga oyunu hediye edecek.

Gerçekleştirilen çekilişlere ilçe halkının yoğun katılımı bekleniyor.