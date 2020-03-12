Ilgın Belediyesinin "Gönül Buluşmaları Programı" devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın Belediyesinin 'Gönül Buluşmaları Programı' devam ediyor - Son Dakika

Ilgın Belediyesinin "Gönül Buluşmaları Programı" devam ediyor

6 saat önce

Geleneksel hale getirilmiş olan "Gönül Buluşmaları" programına Ilgınlı vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Ilgın Belediyesinin

Geleneksel hale getirilmiş olan "Gönül Buluşmaları" programına Ilgınlı vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kapaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi.

Kapaklı Mahallesi ziyaretinde konuşan Başkan Ertaş, şunları kaydetti:

"Gönül gönüle olduğumuz bir gece daha yaşıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızın ve hayata geçireceğimiz projelerimizin sunumlarını yapmaya, hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinleyip çözüm bulmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bizi sevgiyle bağrına basan Kapaklılı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin."

Kapaklı Mahallesi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kapaklı, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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