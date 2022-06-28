Ilgın Belediyespor okçuluk branşında dereceye girdi - Son Dakika
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Ilgın Belediyespor okçuluk branşında dereceye girdi

28.06.2022 16:54
Ilgın Belediyespor okçuluk branşında dereceye girdi

Ilgın Belediyespor Halk Oyunları ve Okçuluk Ekibi katıldığı yarışmalardan derece elde etti.

Ilgın Belediyespor Halk Oyunları ve Okçuluk Ekibi katıldığı yarışmalardan derece elde etti.

Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaları ve sporcuların çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Ertaş, gençlerin ve sporun her daim yanında olduklarını vurgulayarak, "2020'de ilçemizde 7 farklı branşta açmış olduğumuz kurslara katılım sağlayan gençlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla çalışarak bizlerin ve Ilgın'ın gururu oldu. Gençlerimize, hocalarımıza ve bizlere destek veren kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Halk Oyunları Yarışması'nda, Gençler/Düzenlemeli kategorisinde birinci olan ekip, Yıldızlar/Düzenlemesiz kategorisinde de yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Gençler/Düzenlemeli grupta bölge birincisi olan Ilgın Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, Gaziantep'te düzenlenecek Kulüpler Arası Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Konya'da düzenlenen Okçuluk İl Şampiyonası'nda ise 13-14 yaş grubu arasında il üçüncülüğü kazanan Ilgın Belediyespor Okçuluk Takımı, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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Kaynak: AA

Yalçın Ertaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgın Belediyespor okçuluk branşında dereceye girdi - Son Dakika

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