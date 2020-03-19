Son Dakika › Güncel › Ilgın Canlı Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
Ilgın Canlı Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı
6 saat önce
Ilgın Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Ilgın Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlarımızın can güvenliği ve salahiyeti açısından belediyemiz Canlı Hayvan Pazarı geçici bir süreliğine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:14 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun