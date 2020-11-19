Ilgın'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Abdil Çakıroğlu (56) idaresindeki 42 UV 936 plakalı buğday yüklü tır, Ilgın İlçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası tırın dorsesindeki tonlarca buğdayın yola savrulması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Buğdayların toplanması ve tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
- Kaynak: AA
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