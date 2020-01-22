Ilgın'da çiftçi destekleme icmalleri askıya çıktı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen mazot, gübre desteği icmallerinin muhtarlıktaki askılara asıldığı bildirildi.

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Bakanlık tarafından çiftçilere verilen destekleme icmallerinin muhtarlıktaki askılara asıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"2019 yılı üretim içerisinde tarımsal üretimde bulunana Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerimize ait 2019 'Mazot Gübre Desteği' askı icmalleri mahallelerimizde 21 Ocak tarihi itibariyle askıya çıkartılmıştır. İcmaller beş gün askıda kalacaktır. Çiftçilerimizin belirtilen tarihler arasında askıdaki icmalleri kontrol etmeleri gerekmektedir. İnceleme sonrası destekleme miktarlarında veya desteklenen alanlarda herhangi bir yanlışlık olması durumunda çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir."