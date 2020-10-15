Ilgın'da Çukur Camii restorasyonun ardından ibadete açılıyor - Son Dakika

Karamanoğulları döneminde 15. yüzyılda klasik Selçuklu tarzında inşa edilen ve Ilgın halkı tarafından Çukur Camii diye adlandırılan Ilgın Pir Hüseyin Bey Camii, restorasyonun ardından ibadete 16 Ekim Cuma günü açılıyor.

Ilgın Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır süren restorasyon çalışmalarının tamamlanarak, Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacağını söyledi.

Caminin, Karamanoğulları döneminden kaldığını anımsatan Kocagöl, "Camimiz ilçe merkezinde bir cami, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çok güzel oldu. Umarım cemaati de bol olur. Yarın ibadete açılmasının ardından, Allah nasip ederse ufak tefek varsa eksiklikleri ve çevre düzenlemeleri tamamlanmaya devam edecek." dedi.

Caminin, yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler doğrultusunda maske ve mesafe kurallarına uyularak ibadete açılacağı bildirildi.