Son Dakika Haberleri: Ilgın'da damızlık koç dağıtıldı
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Ilgın'da damızlık koç dağıtıldı

1 saat önce

KOP Projesi kapsamında Ilgın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, yüzde 50 hibeli olarak damızlık koç dağıtımına başlandı.

Ilgın'da damızlık koç dağıtıldı, System.String[]
KOP Projesi kapsamında Ilgın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, yüzde 50 hibeli olarak damızlık koç dağıtımına başlandı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veli Uğur, damızlık koç dağıtımı hakkında yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından maliyetinin yüzde 50'i hibe şeklinde finanse edilen damızlık koçların, TİGEM'den temin edilerek küçükbaş hayvan yetiştiricilerine teslim etmeye başladıklarını belirtti.
Dağıtılan koçların, yetiştiricilerin ellerindeki hayvanların ırkının ıslah edilmesine yardımcı olacağını belirten Uğur, konuşmasında şunları kaydetti:
"Ülke genelinde koyun ve keçilerde ırk ve verim özelliklerini artırmak amacıyla oluşturulan bu projeye ilçemizden yeterliliği sağlayan 34 işletmeye toplam 103 Koç dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Veteriner Sağlık Teknisyeni Abdullah Altan eşliğinde yetiştiricilerimiz damızlık koçlarını Sarayönü ilçesi Altınova ve Gözlü TİGEM tesislerinden kendileri bizzat seçtiler. İlk dağıtımı gerçekleştirdik. Bayramdan sonra tamamını yetiştiricilerimize teslim edeceğiz. Yüksek verim hedefleyen yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
Konuşmaların ardından damızlık koçlar hak sahiplerine teslim edildi.
Yetiştiriciler, bu projede emeği geçen Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:15 Kaynak: AA
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