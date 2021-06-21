Ilgın'da Deprem ve Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Merkez üssü Ilgın olan 5. 1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğinin ve depremde Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinin etkilendiği deprem ve arama kurtarma tatbikatı Ilgın'da gerçekleştirildi.

Ülkemizde özellikle son zamanlarda yaşanan deprem, çığ, sel gibi doğal afetlere hazırlıklı olunması bakımından Ilgın Belediyesi bir öncülük yaparak, bünyesinde bir arama kurtarma timi kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile kurulan timin eğitimi için bir protokol yapan Ilgın Belediyesi, hem kendi bölgesindeki doğal afetlere müdahale edebilecek hem de AFAD koordinasyonunda Ülkemizin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlere müdahale edebilecek yetenek ve kabiliyette bir tim oluşturacak. Protokol kapsamında Ilgın Belediyesi personeli tarafından oluşturulan 13 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibine, Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezinde ve Ilgın/Bulcuk Mesire alanında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından arama kurtarma eğitimleri veriliyor.

Geniş kapsamda yapılan deprem ve arama kurtarma tatbikatında basına açıklama yapan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş "Deprem ülkemizin ve özelinde ilçemizin bir gerçeği, şehrimizi yöneten bizler bu gerçeği bilip ona göre hareket etmeliyiz. Bu bağlamda belediyemiz bünyesinde tamamen gönüllü personellerimizden kurduğumuz 13 kişilik arama kurtarma timimizin eğitimlerine başladık. Eğitim ve işbirliği konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde arkadaşlarımız eğitimlerine başladılar. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve birbirinden değerli ekibine çok teşekkür ederim. Bu kadar büyük çaplı bir eğitim programını da ilçemizde yapmalarından dolayı yine Büyükşehir Belediyemize, AFAD il müdürlüğümüze, UMKE Başkanlığımıza, Kızılay'a teşekkürlerimi sunarım. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum.

Temennimiz odur ki arama kurtarma faaliyeti olacak durumlar hiç yaşanmasın ama yaşanırsa da biz Ilgın Belediyesi olarak sadece ilçemizde değil ülkemizin her noktasında yardıma ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında olmaya hazırız. Eğitimimiz ve tatbikatımız hayırlara vesile olsun" dedi.

Deprem ve arama kurtarma tatbikatına Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Latif Erdoğan ve Mehmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Apil, MHP İlçe Başkanı Harun Ok, Ilgın STK Başkanları ve basın mensupları katıldı.