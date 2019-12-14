Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı - Son Dakika

Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı

6 saat önce

Ilgın'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı, System.String[]

Ilgın'da üç katlı bir evin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Behlülbey Mahallesi Abdulhamid Han Anaokulu arkasındaki üç katlı bir evin zemin katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.


Yangında çıkan dumandan etkilenen 3 kişi Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İtfaiye, Ilgın, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
17:58 APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3) - Son Dakika
17:58 Eminönü'nde umut kuyruğu - Son Dakika
17:58 İstanbul 'aktif yaş alma programı' 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiriyor - Son Dakika
17:58 Antalya apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - Son Dakika
17:58 Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:05:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgın'da ev yangını: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]