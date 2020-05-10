Ilgın'da evi yanan aileye Gönül Köprüsü Derneği'nden yardım eli - Son Dakika

Ilgın Gönül Köprüsü Derneği, evi yanarak kullanılamaz hale gelen aileye yardım elini uzattı.

Dernek Başkanı Ertuğrul Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Geçtiğimiz günlerde Mahmuthisar mahallemizde yaşayan İvgin ailesinin evleri talihsiz bir kaza sonucu tamamen yanarak kül olmuştu. Ilgın Gönül Köprüsü Derneği olarak bugün İvgin ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Aileye kıyafet, ayakkabı, gıda ve nakit yardımı yaparak bir nebze de olsa acılarına ortak olmaya çalıştık. Allah'ım sen bizi her türlü felaketten musibetten kurtar yar ve yardımcımız ol."

Başkan Parlak'a Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen, Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Koç, Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin eşlik etti.