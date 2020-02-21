Ilgın'da "Farkındalık ve Duyarlılık" semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da 'Farkındalık ve Duyarlılık' semineri düzenlendi - Son Dakika

Ilgın'da "Farkındalık ve Duyarlılık" semineri düzenlendi

7 saat önce

Ilgın Belediyesi ve Konya İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma Ilgın Temsilciliği tarafından ilçede "Afetlerden Korunma Bilinci" semineri düzenlendi.

Ilgın'da

Ilgın Belediyesi ve Konya İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma Ilgın Temsilciliği tarafından ilçede "Afetlerden Korunma Bilinci" semineri düzenlendi.

Konya İnsani Yardım Derneği (İHH) Ilgın Temsilcsi Abdullah Yağcı, Ilgın Belediyesi'ne ait Sahip Ata Termal Otel'in Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, dernek olarak hem sahada ve hem de teorik olarak afet bilinciyle ilgili eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da konuşmasında "Herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde insanoğlu olarak bu afeti önlemek gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Fakat bazı önlemler alınarak, gerekli eğitim ve duyarlılıkla; oluşabilecek can ve mal kaybını minimum seviyeye indirebiliriz. Yani aslında doğal afetler değil, doğal afetler sırasında oluşan panik ve ne yazık ki bilinçsizlik en büyük düşmanımız. Bu tarz konferanslar doğal afetlere karşı bilinçlenmemizi, panik yapmak yerine afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenleri öğrenmemizi sağlayacak. Son olarak, bu konuya oldukça önem verdiğimizi belirterek. 1'inci derece deprem bölgesinde bulunan ilçemiz için oluşabilecek afetlere karşı belediyemiz bünyesinde tamamiyle gönüllülerden oluşan profesyonel arama kurtarma timi kurduk. Konya Büyükşehir Belediyemizle imzalayacağımız protokolle birlikte arkadaşlarımız yakın zamanda gerekli eğitimleri almaya başlayacak. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Allah ülkemizi felaketlerden ve afetlerden korusun inşallah." dedi.

Daha sonra Konya İHH Arama Kurtarma Birim Başkanı Fatih Mızırak katılımcılara "Farkındalık ve Duyarlılık" başlıklı bir seminer verdi.

Seminere Müftü Abdurrahim Kocagöl, İlçe Sağlık Müdürü Abdulmuttalip Sarı, Akşehir İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın, Ilgın AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ersin Kurtçu, Ilgın İtfaiye Amiri Muhammet Ali Teker, Tügva İlçe Temsilcisi Ramazan Yağcı, Eğitim Bir Sen Temsilcisi Levent Öz, Kontimder İlçe Temsilcisi Mehmet Cihat Tapu katıldı.

Konya, Ilgın, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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