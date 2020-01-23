Ilgın'da hayvan pazarındaki şap karantinası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da hayvan pazarındaki şap karantinası sona erdi - Son Dakika

Ilgın'da hayvan pazarındaki şap karantinası sona erdi

14 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaklaşık 2 ay önce tespit edilen şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan canlı hayvan pazarı, yeniden küçükbaş ve büyükbaş hayvan giriş ve çıkışlarına açıldı.

Ilgın'da hayvan pazarındaki şap karantinası sona erdi, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaklaşık 2 ay önce tespit edilen şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan canlı hayvan pazarı, yeniden küçükbaş ve büyükbaş hayvan giriş ve çıkışlarına açıldı.

Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin canlı hayvan pazarında uygulanan şap karantinasının sona erdiğini belirtti.

Kapatılan pazarın yeniden açıldığını dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"13 Aralık'ta Esentepe Mahallesi'nde bir üreticinin işletmesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Ilgın Hayvan Pazarı hayvan giriş ve çıkışlarına kapatılmıştı. Ilgın Tarım ve Orman Müdürlüğünün hastalığın kontrol altına alınarak, söndürüldüğünü açıklaması üzerine pazarın tekrar hayvan giriş ve çıkışına açılması uygun görülmüştür. Bu durum, üreticilerimiz ve esnafımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. Ilgın Ziraat Odası olarak yetiştirici ve esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar dilerim."

Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erol Bulut: "Ben her yarışa hazırım 4 büyükleri de çalıştırırım"
Evde çalınır diye 20 bin lirasını ve altınlarını yanına alan kadın, birikimini pazarda çaldırdı İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgın'da hayvan pazarındaki şap karantinası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]