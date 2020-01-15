Ilgın'da hibe damızlık koçlar besicilere dağıtıldı - Son Dakika

Ilgın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından besicilere yüzde yüz hibe yoluyla damızlık koç dağıtıldı.

KOP Projesi kapsamında Altınova Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nden getirilen Merinos ırkı koçların dağıtımı ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Dağıtım törenine Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veli Uğur ve Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Abdullah Altan katıldı.

Kaymakam Kadiroğlu konuşmasında şunları kaydetti;

"Projeyle birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın mali desteği ile hazırlanan 'KOP ile Bilinçli Üretici' adlı projemizle 100 binin üzerinde olan mevcut küçükbaş hayvan varlığımızın sayısını daha da arttırmak, hayvanlarda döl verimini yükseltmek ve morfolojik ırk özelliklerini maksimum seviyeye çıkarmak, bununla birlikte yapağı, et ve süt veriminin artırılması amaçlanmaktadır. Yine bu projemizle kuzulardaki anormallik diye ifade ettiğimiz yavru atıklarının önüne geçmek ilk adım olarak eğitim çalışması düzenlendi. Eğitimlerde 149 yetiştiriciye sürü yönetimi elemanı belgesi verildi. ikinci adımda ise 2 adet teknik gezi düzenlendi. Üçüncü ve son adımda ise burada toplanmamızın da nedeni olan demonstrasyon çalışması olarak 6 adet işletmeye toplam 1800 anaç Küçükbaş'a yeterli olan 36 adet Koç değişimi ve dağıtımı işletmeler arasında yapılmıştır. 6 adet işletmemize yüzde yüz hibeli 6 adet koç teslimi kura yöntemiyle yapılmıştır. Ilgınımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimize bol bereketli kazançlar dilerim."

İlçe Müdürü Veli Uğur da konuşmasında ilçedeki küçükbaş hayvan sayılarını 100 bin den 200 bine çıkartmak için proje üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından damızlık koçlar hak sahiplerine teslim edildi.