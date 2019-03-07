Ilgın'da "İstihdam Seferberliği"Ne Destek Çağrısı

Ilgın Ticaret Odası ile Ticaret Borsasının başkanları, tüm üyelerini "2019 İstihdam Seferberliği" kampanyasına katılıp sağlanan teşviklerden yararlanmaya davet etti.

Ilgın Ticaret Odası ile Ticaret Borsasının başkanları, tüm üyelerini "2019 İstihdam Seferberliği" kampanyasına katılıp sağlanan teşviklerden yararlanmaya davet etti.



Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen ve Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Koç ortak bir basın açıklaması düzenledi.





Başkan Özlen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayiciler için getirilen yeni istihdam teşvik paketinin çok iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu söyledi.





İstihdam seferberliğini kapsamında her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacaklarını belirten Özlen, şöyle konuştu:





"Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin.



İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak."

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