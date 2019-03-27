Ilgın'da İstihdam Teşviklerinin Anlatıldığı Seminer Düzenlendi

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Ticaret Odası tarafından, istihdam seferberliği kapsamında verilecek teşviklerin anlatıldığı bilgilendirme semineri düzenlendi.
Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, odanın konferans salonunda düzenlenen seminerde, katılımcılar tarafından istihdam sağlamak isteyenler için çok sayıda teşvik ve desteğin yer aldığı anlatıldı.
Seminerde oda üyelerinin, devlet desteklerini uzman personelden öğrenmeleri için tam zamanlı hizmet verdikleri aktarıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Özlen seminerdeki konuşmasında istihdam seferberliği iyice anlaşılabilmesi için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Özlen, "İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor. Amacımız, üyelerimizin teşviklerden azami yararlanması, önce kendilerine sonra da ülkemize katkı sağlamalarıdır. Sizlere bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor.
Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır olacak. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur."
Eğitim seminerine, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu
, Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Konya
İşkur İl Müdürü Emrah
Keleş, İşkur uzmanları Ahmet Garip ve Ramazan Yıldız
, sivil toplum kuruluşları başkanları ve işverenler katıldı.
Seminer toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.