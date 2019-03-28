Ilgın'da Kablo Hırsızlığı İddiası
1 saat önce
Ilgın ilçesinde telefon direklerinden kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Ilgın
ilçesinde telefon direklerinden kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevini yürütürken Beykonak
Mahallesi yolu üzerinde Türk Telekom
'a ait telefon direklerinden bakır iletişim kablolarını keserek çalmaya çalışan şüphelileri fark etti.
Ekipler, şüpheliler M.Ş. (15) ve A.B'yi (16) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA
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