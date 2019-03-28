Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Ilgın'da Kablo Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Ilgın ilçesinde telefon direklerinden kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Ilgın'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Ilgın ilçesinde telefon direklerinden kablo çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevini yürütürken Beykonak Mahallesi yolu üzerinde Türk Telekom'a ait telefon direklerinden bakır iletişim kablolarını keserek çalmaya çalışan şüphelileri fark etti.

Ekipler, şüpheliler M.Ş. (15) ve A.B'yi (16) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Beykonak, Ilgın, Güncel
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